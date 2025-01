Coupe de la Confédération : Le CSS reçoit Simba avec un mince espoir de se relancer

Le Club Sportif Sfaxien jouera, ce dimanche, un match crucial pour la qualification aux quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football, à l’occasion de la réception du club tanzanien Simba SC, à Radès à partir de 17h00, dans le cadre de la 4e journée de la phase de poules du Groupe A.

Le représentant tunisien n’a, en effet, d’autre choix que la victoire pour se relancer dans la course au prochain tour, après avoir perdu ses trois premiers matches de groupe le condamnant à fermer la marche du classement avec 0 point derrière Bravos d’Angola, le CS Constantine algérien et Simba tanzanien avec 6 points chacun. Une situation qui a conduit à la rupture du contrat avec l’entraîneur portugais Alexander Santos.

En plus de cette situation compliquée, le club traverse une crise de résultats en Ligue 1 après trois revers consécutifs redoublant la pression sur les coéquipiers de Aymen Dahmène qui ont besoin de réagir pour se réconcilier avec leur public, remettre les pendules à l’heure et garder un mince espoir de qualification pour les quarts de finale.

Le représentant tunisien qui abordera ce match capital sous la conduite du directeur technique francais, Olivier Perrin, ne profitera pas, en revanche, du précieux soutien psychologique de ses supporters en raison du huis-clos imposé par la CAF, ce qui pourra affecter son rendement face aux Tanzaniens, ce dimanche.

Par rapport au dernier match contre l’Espérance de Tunis, dimanche dernier en championnat, l’équipe du CSS devrait connaître quelques changements en raison des blessures de plusieurs joueurs, comme le défenseur central ivoirien Koffi Kouamé et le latéral droit Rayan Derbali. La participation du milieu de terrain Mohamed Nasraoui reste également incertaine pour des raisons de santé. Néanmoins, malgré ces absences importantes, la formation sfaxienne est appelée à offrir une meilleure prestation pour obtenir les trois points, tourner la page des dernières déceptions et rester fidèle à sa réputation de club détenant le record de titres dans cette compétition.

Victoire oblige, l’équipe est appelée à prendre de risque et à faire preuve d’efficacité devant les buts en comptant notamment sur les attaquants Mohamed Dhaoui “Cristo”, Baraket Hmidi et Hazem Haj Hassan, tout en veillant à rester vigilante au niveau du compartiment défensif conduit par le duo Hichem Bakkar et Haythem Layouni pour éviter d’encaisser des buts qui compliqueraient encore plus la tâche.

Le match dont le coup d’envoi sera donné à 17h00 sera dirigé par le Sénégalais Daouda Guèye assisté par ses compatriotes Amadou Ngom et Mamadou Lemo.