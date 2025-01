Mahdia : Coupure d’électricité dans plusieurs zones , dimanche, 5 janvier 2025

Le courant électrique sera coupé, dimanche 5 janvier 2025 de 8h30 à 14h30, dans plusieurs zones du gouvernorat de Mahdia, pour effectuer des travaux de maintenance des réseaux, a annoncé, vendredi, la Société tunisienne de l’électricité et du Gaz (District de Mahdia).

Cette coupure concernera une partie de l’avenue Nayrat, les rues proches de la mosquée Errahma et les Beaux de Mahdia et aussi les Résidences “Boussnina”, “El Habib”, “Brahem”, “Rome”, “Paris”, “Alaya”, “Salah Wajah”, “Azur”, “Maya”, “Echouk”, “Maghrbia”, “Diar Mahdia”, “Dhouha” et “Sassi”, a précisé la société, dans un communiqué.

Les rues “Imam Moslem”, “Haroun al-Rachid” et “Bilel Ibn Rabah” sont également concernées par la coupure.

Aussi, le courant sera coupé sur la zone s’étalant du carrefour du café “Al Habib” au café “The Roys” et au restaurant “La Bamba”, la Rue de la Corniche (du Café Al Habib au Café Oxygène), les alentours du “Café 4.47”, la Rue Tahar Sfar (du café Sidi Bou Said au carrefour de la résidence Saleh Wajah), la Route de Bakalta et la zone de Sidi Messaoud.

Le rétablissement de l’électricité se fera progressivement, en fonction de l’avancement des travaux et sans avis préalable, indique la STEG.