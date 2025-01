Infections respiratoires : Les virus qui circulent en ce moment ne sont pas préoccupants

Selon des données actualisées au niveau national et international, les virus qui circulent actuellement sont connus et non inquiétants, affirme le ministère de la Santé dans un communiqué publié dimanche.

Il n’existe pas d’indicateurs préoccupants quant à la gravité des virus respiratoires et leur propagation à large spectre, assure la même source.

Le département affirme suivre de près la situation épidémiologique au niveau national et international, en coordination permanente avec l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), soulignant disposer d’un plan de riposte à toute éventuelle épidémie et que toutes les mesures seront actionnées en cas de besoin.

Dans son communiqué, le ministère de la Santé insiste sur l’importance de la vaccination annuelle et le respect des mesures préventives recommandées, citant, notamment, les nourrissons et les seniors et les personnes souffrant de maladies chroniques.

Le ministère appelle les citoyens à ne pas se fier aux rumeurs et à chercher l’information auprès du département seulement.