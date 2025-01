Tunisie – Météo : Des pluies abondantes dans ces régions

Des nuages parfois denses accompagnés de pluies éparses sont attendus mercredi soir sur le centre et localement le nord et le sud. Ces pluies seront parfois abondantes sur les régions du Sahel, du Cap-Bon et de Kairouan.

Le vent soufflera de secteur nord relativement fort près des côtes et dans le sud. Il sera accompagné de tourbillons de sable locaux faibles à modéré dans le reste des régions.

La mer sera agitée à très agitée dans les côtes de l’est et peu agitée à agitée dans le nord. Les températures oscilleront entre 8°c et 13°c et atteindront 6°c dans les hauteurs de l’ouest.