Netflix annonce la troisième et dernière saison de “Squid Game” pour 2025

Netflix a annoncé que la troisième et dernière saison de la série à succès “Squid Game” sera diffusée en 2025, bien qu’aucune date précise n’ait encore été communiquée. Fait remarquable, les saisons deux et trois ont été tournées simultanément, ce qui explique cette programmation rapprochée. La deuxième saison, sortie le 26 décembre dernier, a rencontré un immense succès, trois ans après la première. Avec une fin ouverte et intrigante, le second volet a laissé les spectateurs impatients de découvrir les réponses et rebondissements à venir. La série, centrée sur des participants qui risquent leur vie dans des jeux dangereux pour remporter une somme d’argent colossale, reprendra dans la saison deux là où s’était achevée la première. On y suivra Gi-hun, joueur numéro 456, dans sa quête de vengeance contre l’Homme de Front, dans un arc narratif intense et captivant réparti sur sept épisodes.