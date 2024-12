Les lauréates du concours Reine de Beauté des Arabes Tunisie 2025 révélées

La Fondation des Reines de Beauté Arabes a annoncé les résultats du casting pour le concours Reine de Beauté des Arabes Tunisie 2025. Parmi les lauréates, on retrouve Malak Al-Jafari, élue première dauphine de la Reine de Beauté des Arabes Tunisie, et Abir Al-Frahani, couronnée Reine de Beauté des Arabes Tunisie Top Model 2025. Hayfa Al-Birishini a remporté le titre de Reine de Beauté des Arabes Tunisie pour la Paix 2025, tandis que Mai Azzizi a été distinguée comme Reine de Beauté des Arabes Tunisie Photogénique 2025. Ces femmes exceptionnelles se sont démarquées par leur beauté, leur charisme et leur engagement dans diverses causes sociales.