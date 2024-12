Bou Salem : les eaux de pluie encerclent le village de Zouabia, les habitants appellent à l’aide

Les habitants du village de Zoubia, relevant de la délégation de Bou Salem dans le gouvernorat de Jendouba, lancent un appel urgent aux autorités pour mettre fin à leur isolement causé par l’accumulation des eaux de pluie. Depuis plusieurs jours, onze maisons sont encerclées par les eaux, suscitant une grande inquiétude parmi les résidents, qui dénoncent le manque de réaction des autorités locales et régionales malgré leurs multiples requêtes et pétitions. La situation, aggravée par l’obstruction des canaux traditionnels d’évacuation, empêche les eaux de rejoindre leur destination naturelle, le fleuve Medjerda. Les habitants demandent la réalisation des projets promis, notamment la construction d’une infrastructure hydraulique et la réhabilitation de la route reliant le village aux habitations environnantes, inscrite dans le programme de développement régional de 2022. Ils tiennent les autorités responsables des dégâts récurrents sur leurs habitations et de leurs conséquences sur leur santé, accentuées par la stagnation prolongée des eaux.