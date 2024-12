Sécurité routière : Baisse du nombre de décès des accidents de la route

Le nombre de personnes tuées dans des accidents de la route depuis le début de l’année jusqu’au 19 décembre courant s’élève à 1112, soit une légère baisse de 4,63 % par rapport à la même période de l’année dernière, selon les statistiques publiées par l’Observatoire national de la sécurité routière (ONSR) sur son site officiel.

Le nombre d’accidents jusqu’au 19 décembre courant a atteint 5400 accidents contre 5796 l’année dernière, soit une régression de 396 accidents de la route.

Ces accidents ont fait 7389 blessés contre 7909 l’année dernière.

Les données publiées par l’Observatoire révèlent que l’inattention est la principale cause d’accidents (42 %), tandis que la vitesse est la deuxième cause (15 %).

La vitesse est la principale cause de décès dans ces accidents (30%), tandis que l’inattention est la principale cause de blessures (38 %).

Parmi les autres causes d’accidents figurent également le non-respect de la priorité, le changement de direction, le manque de maintien à droite et les dépassements.

Le gouvernorat de Tunis occupe la première place en termes d’accidents de la route avec 898 accidents, le nombre de décès étant de 131 morts et le nombre de blessés de 1083.

Mahdia occupe la deuxième place en termes d’accidents avec 462 accidents et 632 blessés, tandis que Sfax occupe la deuxième place en termes d’accidents mortels avec 103 décès.

Par ailleurs, le mois de juillet de l’année 2024 est celui qui a enregistré le plus grand nombre d’accidents de la route (557) et le plus grand nombre de blessés (768), tandis que le mois d’octobre est celui qui a enregistré le plus grand nombre de décès sur les routes (125).

L’ONSR a, dans ce contexte, appelé les usagers de la route à respecter le code de la route et les autorités régionales, notamment les présidents des commissions régionales de la sécurité routière, à faire le nécessaire pour réviser avec rigueur les plans d’action sur le terrain visant à mettre fin à l’insouciance de certains usagers de la route.