Hiver rigoureux : pluies abondantes et chutes de neige attendues en Tunisie

Les conditions hivernales se poursuivent en Tunisie avec des précipitations importantes enregistrées depuis samedi soir jusqu’à ce dimanche matin, selon Hamza Saad, ingénieur à l’Institut national de la météorologie, lors de son intervention dans l’émission “Sbeh El Khir Weekend”. Des pluies parfois abondantes et localement orageuses sont attendues cette nuit dans les régions de l’extrême nord-ouest, notamment à Tabarka, Nefza et le gouvernorat de Bizerte, tandis que les températures resteront stables. La mer sera agitée au nord et très agitée sur les côtes orientales, avec des avis de vigilance toujours en vigueur pour toutes les zones maritimes. Par ailleurs, le temps de lundi demeurera favorable aux précipitations, avec une probabilité de chutes de neige sur les hauteurs de l’ouest, particulièrement dans les régions de Kasserine, Siliana, Le Kef et Ain Draham, durant la nuit de lundi à mardi.