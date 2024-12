Adidas débarque en Tunisie : ouverture de ses premiers magasins à Tunis et Sousse

Le samedi 21 décembre, la célèbre marque mondiale Adidas ouvrira ses premiers magasins en Tunisie, marquant une étape importante dans son expansion et son engagement envers ses fidèles adeptes et les passionnés de sport. Ces nouveaux espaces, situés au “Tunisia Mall” à Berges du Lac 2 et au “Mall of Sousse” à Sousse, offriront une expérience de shopping unique, combinant sport et mode. Les visiteurs pourront découvrir les dernières collections de vêtements et de chaussures Adidas pour hommes, femmes et enfants, ainsi que des gammes emblématiques comme “Performance”, dédiée aux athlètes et aux sportifs d’élite, “Originals”, pour les amateurs de streetwear tendance, et “Adidas Kids”, alliant confort et durabilité pour les plus jeunes. Cet événement exceptionnel, marqué par une ambiance dynamique et inspirante, sera également l’occasion de bénéficier d’une réduction exclusive de 20 % le jour de l’ouverture. Une rencontre inédite entre style et performance, à ne pas manquer !