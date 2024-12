Soirée astronomique à la cité des sciences : un voyage sous le ciel de décembre

La Cité des Sciences de Tunis organise, le samedi 21 décembre, une soirée astronomique à partir de 18 heures, offrant un programme scientifique riche mêlant observation et conférences. Selon Mohamed Essid, enseignant en encadrement scientifique à la Cité, cette manifestation permettra aux participants d’observer les planètes Saturne, Jupiter et Vénus, ainsi que les astérismes caractéristiques de l’hiver. Une conférence intitulée “Les merveilles de l’hiver : voyage sous le ciel de décembre” sera présentée par le même expert, accompagnée d’un atelier scientifique baptisé “Tourisme stellaire”, consacré à l’identification des étoiles les plus remarquables de la saison hivernale. Essid a également rappelé que la voûte céleste est composée de 88 constellations, formant ainsi une véritable carte du ciel. À travers cette initiative, la Cité des Sciences vise à diffuser et à vulgariser la culture scientifique auprès du grand public.