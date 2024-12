Diminution significative des tentatives de migration irrégulière en Tunisie en 2024

Les frontières tunisiennes ont enregistré en 2024 une diminution notable des tentatives de migration irrégulière, en particulier parmi les ressortissants d’Afrique subsaharienne, selon la Direction générale de la Garde nationale.

Cette baisse est attribuée à l’efficacité des unités de la Garde nationale et de l’armée dans la sécurisation des frontières terrestres et maritimes. Un communiqué de la Direction générale souligne la vigilance constante de ces unités, mobilisées 24 heures sur 24 pour prévenir les infiltrations et contrôler les mouvements illégaux. La coordination renforcée entre la Garde nationale et l’armée a permis d’obtenir des résultats significatifs, avec une nette réduction des franchissements illégaux des frontières.

Le partenariat avec les pays voisins a également joué un rôle central dans cette réussite. Une coopération étroite avec ces nations contribue à renforcer la surveillance des frontières et à garantir la stabilité régionale, comme le précise le communiqué.

Ces efforts s’inscrivent dans le cadre d’une stratégie nationale de gestion des frontières, axée sur une coopération régionale solide et des initiatives continues au niveau national. La Tunisie réaffirme son engagement à poursuivre ces efforts tout en respectant les lois nationales et les normes internationales.

En parallèle, une baisse du nombre de migrants arrivant en Europe a été constatée, directement liée à la diminution des infiltrations via les frontières tunisiennes. La Tunisie a renouvelé son refus de devenir un pays de transit ou de destination pour la migration irrégulière, tout en mettant en avant son rôle clé dans la promotion de la sécurité et de la stabilité régionales.