Gaza : martyrs et blessés lors de frappes sionistes

Jeudi, un certain nombre de citoyens ont été tués et blessés dans le bombardement d’avions de guerre d’occupation sioniste à travers la bande de Gaza.

Selon nos correspondants, trois citoyens ont été martyrisés et d’autres blessés dans le bombardement du quartier de Zuhur au nord de Rafah, au sud.

Quatre citoyens sont tombés en martyr et d’autres blessés par l’occupation d’une maison de la famille Darwish dans le camp de Maghazi au milieu de la bande de Gaza.

Le camp de Jabalia au nord est marqué par des frappes aériennes successives d’avions de guerre d’occupation.

Les forces d’occupation sionistes ont poursuivi leur agression contre la bande de Gaza, par voie terrestre, maritime et aérienne, depuis le 7 octobre 2023, tuant 45 097 citoyens, principalement des femmes et des enfants, et en blessant 107 244 autres, alors que des milliers de victimes restent dans les décombres et sur les routes, et les ambulances et les équipes de secours ne peuvent pas les atteindre.