Un nouveau village d’enfants SOS à Kairouan en 2025

“Un nouveau village d’enfants SOS sera créé l’année prochaine dans le gouvernorat de Kairouan”, a annoncé le directeur du village d’enfants SOS Akouda, Ferah Ben Slimane.

Dans une déclaration à l’agence TAP, lors d’un atelier régional organisé jeudi sous le thème « la réalité des enfants en situation de vulnérabilité”, le responsable a indiqué que les services de ce village bénéficieront à environ 2 mille personnes, avec l’espoir d’atteindre 5 mille d’ici 2030.

Ferah Ben Slimane a indiqué que ce village offrira des services sociaux et économiques, notamment pour les familles vulnérables ayant des enfants de moins de 18 ans. Il a également souligné que le montant alloué aux villages SOS devrait atteindre 4 milliards de dinars d’ici 2030.

Il a ajouté que le programme renforcement des familles a permis de fournir aux enfants des services de prise en charge globale, y compris la garantie de leur droit à l’éducation outre la facilitation de l’accès de nombreuses familles à des financements pour lancer des petits projets et assurer leur autonomie financière.

Les défis législatifs et sociaux liés à la protection de l’enfance en danger ont été évoqués et débattus lors de cet atelier régional auquel ont pris part le délégué à la protection de l’enfance de Kairouan, des représentants de la justice de la famille, des avocats et des représentants du Centre de défense et d’insertion sociale, du département de promotion sociale et de la direction régionale de la solidarité sociale à Kairouan, ainsi que de l’Institut arabe des droits de l’homme.

L’objectif de cet atelier est d’élaborer une série de recommandations pour tracer un plan futur visant à élargir et à mettre en œuvre le programme de soutien à la famille et de prévention de l’abandon des enfants, tout en améliorant la situation des enfants menacés.

Lancé en 2006, le programme renforcement des familles bénéficie à 1 021 familles vulnérables et à plus de 4 000 enfants vivant dans des situations menaçantes au sein de leurs familles.