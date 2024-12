Kairouan : 2 cas confirmés de dermatose nodulaire chez les bovins

La région de Kairouan a enregistré deux cas confirmés de dermatose nodulaire contagieuse chez les bovins, dans les délégations de Bouhajla et d’El Alâa, en plus de cinq autres cas suspects dans différentes localités. Selon Dr. Naziha Garslawi, responsable à la délégation régionale de l’agriculture, les cas confirmés proviennent de Sidi Bouzid et de Fahs. Une campagne de vaccination, lancée début décembre, a permis de traiter 4 000 bovins sur un total de 20 000 dans la région, avec une priorité donnée aux zones à forte concentration de bétail. Ce virus, nouvellement apparu en Tunisie, représente une menace majeure pour les élevages, provoquant des pertes économiques significatives en raison de sa forte contagiosité et de ses effets sur la santé des bovins. Les éleveurs sont appelés à renforcer les mesures de prévention, notamment le nettoyage des étables, l’utilisation d’insecticides et l’évitement de l’achat de nouveaux bovins, afin de limiter la propagation de cette maladie transmise par les insectes.