Tunisie : Perturbation de l’approvisionnement en médicaments dans de nombreuses pharmacies

Le Président du syndicat tunisien des propriétaires de pharmacies privées, Zoubeir Guiga, a fait état, mardi, d’une rupture d’approvisionnement en médicaments dans de nombreuses pharmacies privées.

Il a expliqué, dans une déclaration à l’agence TAP, que la rupture d’approvisionnement en médicaments est due à plusieurs facteurs à l’échelle mondiale et nationale, liés principalement au manque de liquidités nécessaires pour assurer l’approvisionnement des pharmacies privées en médicaments auprès des fournisseurs et de la pharmacie centrale, en raison du non-paiement de ses dues par la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et des retards de payement enregistrés ayant atteint une période de 110 jours. “Ce qui a entraîné le défaut de paiement de leurs dettes auprès des fournisseurs et de la Pharmacie centrale” a-t-il ajouté.

Selon Guiga, la rupture d’approvisionnement en médicaments est aussi due à aux couts élevés des matières premières importées, dont le prix a récemment triplé, obligeant plusieurs laboratoires locaux à ne pas fabriquer de nombreux médicaments coûteux, d’autant plus que les prix des médicaments n’ont pas été révisés depuis 2021.

Le Président du syndicat tunisien des propriétaires de pharmacies privée appelé, en outre, à réduire les délais de payement par la CNAM à 60 jours, soulignant que la poursuite de cette situation pourrait entraîner la faillite de nombreuses pharmacies privées, notamment celles situées dans les zones reculées.