Ramla Dahmani porte plainte contre la directrice de la prison pour maltraitance de sa sœur

Ramla Dahmani Accent, sœur de l’avocate Sonia Dahmani, a publié un message poignant dénonçant les conditions de détention de sa sœur, qui souffre du froid et de mauvais traitements. Elle relate avec émotion les souffrances physiques de Sonia, dont les mains sont déformées par le froid et les rhumatismes, et décrit un quotidien marqué par l’isolement, la privation de droits, et des conditions de vie inhumaines. Elle évoque l’absence d’accès à l’information, les douches défectueuses, et le manque de chaleur, précisant que les avocats et défenseurs des droits de l’homme ont été incapables de faire changer la situation. Ramla Dahmani a également déposé une plainte contre la directrice de la prison, Malek Dalaaï, pour sévices et tortures infligés à Sonia, et affirme que cette lutte dépasse le cas de sa sœur, en défendant les droits de toutes les femmes persécutées.