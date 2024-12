Une photo publiée par Georgina Rodríguez, compagne de Cristiano Ronaldo, sur Instagram lors du dîner de Noël de leur famille, a suscité une vive réaction sur les réseaux sociaux en Tunisie. Sur cette image, on aperçoit une bouteille d’huile d’olive tunisienne de la marque Terra Delyssa, produite par CHO, sur leur table. Cette marque, fondée par Abdelaziz Makhloufi, actuellement impliqué dans l’affaire du domaine Henchir Chaâl, est l’une des plus prestigieuses du pays et se distingue par ses exportations à l’échelle mondiale. Ce moment met en lumière l’excellence de l’industrie tunisienne de l’huile d’olive, fièrement représentée sur la table de l’un des sportifs les plus célèbres au monde.