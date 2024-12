Abdelmadjid Tebboune accorde une grâce présidentielle à 2471 détenus !

Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé ce mercredi une grâce présidentielle en faveur de 2471 détenus, accompagnée de mesures d’apaisement, selon un communiqué de la présidence. Cette décision inclut une amnistie totale pour les condamnés non incarcérés ayant des peines définitives de moins de 24 mois, ainsi que pour les détenus dont la peine est inférieure ou égale à 18 mois. Par ailleurs, un allègement partiel de 18 mois est accordé aux détenus ayant des peines restantes comprises entre 18 mois et 30 ans, une durée portée à 24 mois pour les personnes âgées de plus de 65 ans, les femmes enceintes et les mères d’enfants de moins de 3 ans. Certaines catégories de crimes restent cependant exclues de cette grâce, conformément au décret présidentiel. Enfin, Tebboune a accordé une amnistie totale à 14 détenus dans des affaires liées à l’ordre public et des mesures d’apaisement pour 8 autres personnes poursuivies pour des infractions similaires. Cette initiative reflète une volonté de réconciliation et d’apaisement social en Algérie.