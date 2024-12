Neige, pluie et grêle : un climat hivernal intense en Tunisie

Le climat hivernal s’installe en Tunisie avec des conditions météorologiques marquées par des chutes de neige dans plusieurs régions, notamment à Kesra, Makthar et Talaa (Kasserine), ainsi qu’à Ain Sultan (Ghardimaou, Jendouba). De fortes averses de grêle ont également été signalées à Ain Draham, Beni Mtir et Tabarka, provoquant des accumulations sur les routes. Les températures maximales ont oscillé entre 10 et 15°C dans le nord et le centre, et entre 12 et 17°C dans le sud. Pour la soirée et la nuit, des pluies orageuses et parfois intenses sont prévues dans le nord, accompagnées de chutes de neige sur les hauteurs et de températures pouvant descendre jusqu’à 0°C. Les vents resteront puissants, surtout près des côtes, rendant la mer très agitée. Mercredi, les précipitations continueront dans le nord avec une intensification prévue en soirée dans les régions du Sahel et du sud-est. Une amélioration progressive est attendue jeudi, avec une hausse légère des températures.