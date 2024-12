Tunisie – Météo : Pluies attendues et baisse remarquable des températures dans ces régions

Des pluies temporairement orageuses sont attendues à partir de la fin de la nuit prochaine et demain lundi 23 décembre 2024 sur le nord et localement le centre, indique un bulletin de suivi de la situation météorologique publié dimanche par l’Institut national de la météorologie (INM).

Ces pluies seront parfois intenses sur les régions côtières du nord et en quantités importantes notamment sur l’extrême nord-ouest où elles varieront entre 40 et 70 mm avec des chutes de grêles par endroits. Un vent fort dépassant 80 km/h soufflera en rafales.

Une baisse remarquable des températures est également prévue les 24 et 25 décembre 2024 avec des maximales comprises généralement entre 10 et 16°C et ne dépassant pas 7°C sur les hauteurs. Les températures minimales seront comprises entre 4 et 9 °C dans les régions est et entre 0 et 4 ° C dans les régions ouest avec des chutes de neige sur les zones dont l’altitude dépasse 800 mètres.