Le célèbre chanteur tunisien Fawzi Ben Gamra est en deuil suite au décès de sa mère. Cette triste nouvelle a profondément touché ses proches et ses admirateurs. Nous adressons nos sincères condoléances à Fawzi Ben Gamra et à sa famille en ces moments difficiles. Que son âme repose en paix et que sa famille trouve le courage et la sérénité pour surmonter cette épreuve.