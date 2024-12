Décès de Noureddine Gasmi, pionnier de la publicité et du numérique en Tunisie

La Tunisie pleure aujourd’hui, dimanche 22 décembre 2024, la disparition de Noureddine Gasmi, figure emblématique de la communication moderne. Fondateur de l’agence Serviced en 1984, il a été un visionnaire qui a transformé le paysage publicitaire tunisien, posant les fondations d’un secteur en plein essor. Pendant quatre décennies, il a piloté des campagnes marquantes dans des domaines clés comme le tourisme et la finance, tout en jouant un rôle majeur dans l’adoption du numérique. Engagé sur le plan humain, il a consacré une partie de sa vie à des actions caritatives à travers le Lions Club et a soutenu de nombreux projets culturels et sociaux. Noureddine Gasmi restera dans les mémoires pour sa bienveillance, son humour rassembleur et son influence durable sur l’industrie de la communication en Tunisie. Paix à son âme.