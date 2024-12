Météo : la Garde nationale met en garde contre les risques de navigation en raison des vents violents

En raison des vents violents annoncés, la Direction générale de la Garde nationale a appelé ce vendredi 20 décembre 2024, les marins et tous les usagers de la mer à faire preuve de vigilance et à éviter de naviguer. Selon un communiqué, le bulletin météorologique spécial de l’Institut national de la météorologie prévoit des vents forts pouvant atteindre une vitesse de 40 nœuds, avec des rafales pouvant dépasser 55 nœuds dans le nord et 45 nœuds dans les autres régions. La Garde nationale a également invité à contacter les unités des gardes-côtes réparties le long du littoral en cas de besoin, via le numéro d’urgence 194 ou les appels radio maritimes. Les stations d’observation et les tours de contrôle de la Garde nationale restent en alerte permanente pour fournir l’assistance nécessaire.