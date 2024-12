Tunisie : L’ISIE lance son application mobile

L’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) vient de lancer, vendredi, son application mobile.

L’annonce a été faite par le président de l’ISIE, Farouk Bouasker, lors d’une rencontre à la Cité de la culture de la capitale organisée à l’occasion de la célébration du 12ème anniversaire de l’instance électorale.

Baptisée « My ISIE », cette application vise à servir l’électeur tunisien. A ce titre, elle lui permet d’identifier avec aisance son bureau de vote et de procéder à une mise à jour de son statut électoral.

Elle comporte également une rubrique dédiée aux questions d’actualité, tels que la vérification des parrainages, le retrait du mandat, la vérification du nombre des électeurs inscrits et les conditions minima pour l’accomplissement de ces procédures.

Le lancement de cette application vient traduire la volonté de l’ISIE d’être à l’affût de l’évolution technologique des processus électoraux et de fournir autant que possible le maximum de services à distance à l’électeur tunisien, notamment les jeunes qui utilisent fréquemment ce type d’applications sur leurs téléphones portables, a-fait savoir le président de l’ISIE.

Bouasker a indiqué qu’au fil des années, l’ISIE est restée fidèle à ses principes et est devenue le porte-voix de l’électeur et une « soupape de sûreté de l’intégrité et la transparence du processus électoral, soulignant que l’instance électorale a administré la preuve de sa crédibilité, de son impartialité et de son indépendance au cours de tous les processus électoraux organisés par le passé.

Pour sa part, l’ingénieur informatique à l’ISIE, Sarah Aridhi a affirmé que le lancement de l’application « My ISIE » s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par l’instance pour rapprocher les services électoraux de tous les citoyens, toutes catégories et tous âges confondus, à l’intérieur comme à l’extérieur de la Tunisie.

Elle est destinée aux appareils mobiles équipés d’un système d’exploitation Android à partir de la 8e version et elle est disponible en arabe et en français, a-t-elle ajouté, précisant qu’elle regorge d’un florilège de services, tels que l’identification du centre de vote, la demande de mise à jour du centre, le retrait du mandat, la vérification des parrainages, les statistiques actualisées, la carte électorale ainsi que le calendrier électoral.