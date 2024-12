“Pourriture cérébrale” : les dangers de l’addiction aux réseaux sociaux

Le professeur Askin Asen Khasturk, spécialiste en neurochirurgie à Ankara, a tiré la sonnette d’alarme sur les dangers de l’usage excessif et non nécessaire des réseaux sociaux, qu’il qualifie de “pourriture cérébrale”. Bien que ce terme ne soit pas un diagnostic médical, il décrit une détérioration des fonctions intellectuelles, comme la mémoire, causée par l’exposition continue à un contenu infini. Ce phénomène, particulièrement préoccupant chez les enfants et les adolescents, entraîne un isolement social, une diminution des interactions humaines et un risque accru de dépression. Des études récentes ont révélé une hausse significative du temps d’écran chez les jeunes, atteignant jusqu’à 9 heures par jour pour les adolescents. Face à cette menace, Khasturk préconise des mesures strictes, comme limiter l’âge minimal pour l’utilisation des smartphones, réduire le temps d’écran et promouvoir les relations humaines et les loisirs. Il appelle également les adultes à montrer l’exemple en adoptant un usage modéré des technologies.