Sécurité alimentaire : Saisie de 7 tonnes de produits non conformes à l’approche du Nouvel An

Le directeur général de l’Instance Nationale de la Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires, Mohamed Rabhi, a déclaré ce mardi 24 décembre 2024 que l’instance a préparé un programme spécifique à l’occasion du Nouvel An administratif, en ciblant les pâtisseries et les magasins de vente de volailles grâce aux équipes présentes dans les régions et aux équipes mobiles au niveau de l’administration centrale.

Dans une déclaration à la Radio Nationale, il a ajouté que dans ce cadre, 7 tonnes de produits alimentaires et de volailles ont été saisies, dont 6,5 tonnes de matières premières destinées à la fabrication de pâtisseries ainsi que de pâtisseries prêtes à consommer.

Il a souligné que la préparation précoce et la conservation dans des conditions non hygiéniques sont les principaux facteurs de détérioration de ces produits, appelant à ne pas acheter ces produits dans les commerces informels et auprès des vendeurs ambulants.

Rabhi a également invité les citoyens à contacter l’instance en cas de constatation de toute infraction, afin d’intervenir immédiatement et de prendre les mesures nécessaires.