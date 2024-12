Trump veut “mettre fin à la folie du transgenrisme” : “Il n’y a que deux genres, masculin et féminin”

Lors d’un événement pour les jeunes conservateurs à Phoenix, en Arizona, le président américain élu, Donald Trump, a affirmé son intention de mettre fin à ce qu’il qualifie de “folie du transgenrisme”. Il a déclaré que, dès son investiture le 20 janvier 2025, il signerait des décrets visant à interdire les interventions chirurgicales et traitements hormonaux pour les mineurs, à exclure les personnes transgenres de l’armée et des établissements scolaires, et à interdire la participation des hommes aux compétitions sportives féminines. Trump a également insisté sur le fait que la politique officielle du gouvernement fédéral reconnaîtra uniquement deux genres, masculin et féminin. Sur le plan international, il s’est engagé à résoudre les conflits au Moyen-Orient et en Ukraine, tout en promettant de prévenir une potentielle Troisième Guerre mondiale.