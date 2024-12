Nouvel An : des conseils nutritionnels pour une fête saine et équilibrée

A l’approche de la fête du nouvel An, conseils et consignes ne cessent de pulluler.

Objectif : prévenir avant que l’euphorie de la fête ne vire à l’imprévu.

Interrogée par l’agence TAP, dimanche, la nutritionniste, Chaima Ayari, appelle les Tunisiens à une alimentation équilibrée à l’occasion de cet évènement.

Elle leur recommande à ce titre de consommer les céréales et les fruits et de préparer des gâteaux fait maison avec des huiles saines.

La nutritionniste conseille également d’éviter de manger des sucreries préparées avec des huiles hydrogénées telles que l’huile de palme et de veiller à ce que la consommation du sucre soit modérée lors de la préparation de ces sucreries.

Selon elle, la célébration d’occasions telles que le Nouvel An administratif ne devrait pas être liée à la consommation de sucreries, soulignant que les familles peuvent se limiter à manger des aliments sains, des fruits et des céréales au lieu de manger des sucreries qui peuvent être néfastes en raison de leur mauvaise conservation ou qui contiennent des quantités élevées de sucre ou d’huiles nocives pour la santé.

L’experte tient à avertir que la consommation des produits malsains entraîne généralement des cas d’intoxication alimentaire ainsi que de la détérioration de la santé des personnes souffrant de maladies chroniques, recommandant à cet effet de préparer des plats à la maison ou de les acheter depuis des magasins agréés répondant aux normes de la qualité.

Elle souligne aussi qu’il est préférable de préparer le poulet à la maison que de le consommer dans les locaux de commerce.

En cause, explique l’experte, le poulet préparé ailleurs contient un taux élevé de sel et d’arômes non naturels qui nuisent aux consommateurs.

Même les bonbons, ajoute la nutritionniste, il est vivement conseillé de s’abstenir de consommer les bonbons vendus chez des commerçants au bord de la route, dès lors que leur mode de conservation est loin d’être soin et propre.

Pour la nutritionniste, plus besoin de rappeler que la célébration du Nouvel An administratif est une occasion propice pour resserrer les liens de famille à l’effigie des autres fêtes et occasions. Ce qui compte le plus étant de consommer équilibré, sain et propre.