Saison d’hiver : Conseils du ministère de la Santé quant à l’utilisation des chauffages et des climatiseurs

Le ministère de la Santé met en garde contre les risques sanitaires liés à l’utilisation des appareils de chauffage, tels que le climatiseur et le chauffage central durant la saison d’hiver.

Afin de prévenir contre les risques potentiels d’une mauvaise utilisation de ces appareils domestiques, le département recommande aux citoyens une série de conseils.

Dans un communiqué rendu public, dimanche, le ministère tient à mettre en garde contre les risques d’infections respiratoires, soulignant que le déplacement soudain d’une pièce chaude à l’air froid lors des sorties peut provoquer des infections aigues et graves, notamment, chez les enfants et les personnes âgées.

L’utilisation du climatiseur et du chauffage central pendant de longues périodes n’est pas sans réduire l’humidité de l’air, prévient encore le département, soulignant que cela pourrait entraîner une sécheresse de la gorge et du nez et faire augmenter le risque d’attraper des infections et de faire propager des infections virales.

Le ministère tient à expliquer que l’injection de l’air chaud directement sur les personnes outre le fait qu’elle est une pratique incorrecte, elle favorise la propagation des virus et des bactéries flottantes dans l’air, en particulier, dans les endroits très fréquentés.