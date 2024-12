Alaa Chebbi et Rihem Ben Alia animent la soirée du réveillon sur Tunisna TV

Le couple d’animateurs tunisiens, Alaa Chebbi et Rihem Ben Alia, sera à l’honneur pour célébrer le passage à la nouvelle année sur la chaîne privée Tunisna TV. Ensemble, ils co-animeront une soirée spéciale réveillon, promettant une ambiance festive, riche en surprises et en divertissements. Cette émission, qui réunira des invités prestigieux et des performances artistiques variées, vise à offrir aux téléspectateurs un moment mémorable pour dire adieu à l’année écoulée et accueillir la nouvelle avec enthousiasme et bonne humeur.