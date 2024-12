Agression sioniste contre Ghaza : le bilan s’élève à 45.317 martyrs

Le bilan de l’agression génocidaire sioniste en cours contre la bande de Ghaza depuis plus d’une année, s’est élevé à 45.317 martyrs et 107.713 blessés, en majorité des femmes et des enfants, ont indiqué les autorités palestiniennes de la santé, lundi.

La même source, citée par l’agence palestinienne de presse, a indiqué que cinq nouveaux massacres sionistes ont été commis à Ghaza, faisant 58 martyrs et 86 blessés parmi les Palestiniens au cours de ces dernières 24 heures.

Un précédent bilan faisait état de 45.259 martyrs et 107.627 blessés, tandis que des dizaines de victimes palestiniennes se trouvent encore sous les décombres et sur les routes.

Depuis le 7 octobre 2023, l’armée sioniste mène une agression barbare par voies terrestre, maritime et aérienne, contre la bande de Ghaza et la Cisjordanie occupée, entraînant des destructions massives d’infrastructures, en plus d’une catastrophe humanitaire sans précédent.