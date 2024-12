Météo : pluies éparses et orages attendus sur les côtes nord cette nuit

Cette nuit, le ciel sera généralement peu nuageux, mais les nuages s’intensifieront progressivement en fin de nuit sur les régions côtières nord, accompagnés de pluies éparses parfois orageuses. Les températures nocturnes varieront entre 10 et 15 degrés dans le nord et les régions orientales, et entre 4 et 8 degrés ailleurs. Les vents, de secteur ouest, seront forts près des côtes et dans le sud-est, où ils soulèveront sable et poussière, tandis qu’ils resteront modérés dans les autres régions. La mer sera très agitée à localement houleuse au nord.