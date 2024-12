Derby de la Capitale : L’Espérance de Tunis affronte le Club Africain dans un choc décisif de la Ligue 1

Le Championnat de la Ligue 1 de football vivra ce dimanche, au stade Hamadi Agrebi à Radès, l’une des étapes majeures dans la course au titre avec une confrontation de deux grosses pointures de la capitale, l’Espérance Sportive de Tunis et son voisin le Club Africain, pour le compte de la 12e journée.

Ce match intervient à un moment propice pour les deux équipes, puisque les sang et or, 5e avec 19 points avec un match en retard, restent sur une belle victoire en Ligue des champions contre Pyramids d’Egypte (2-0), leur permettant de franchir un pas important vers les quarts de finale et de conforter leur place en tête du groupe D, tandis que les clubistes abordent ce match avec un moral au beau fixe après leur large succès de la journée précédente contre l’ES Metlaoui (3-0) leur valant provisoirement le leadership de la Ligue 1 avec 24 points, en attendant le match qui opposera son co-leader stadiste au CS Sfaxien, engagé en coupe de la CAF.

Ce derby s’annonce également comme un duel tactique entre le coach romain de l’EST, Laurentiu Reghecampf, et son vis-à-vis français du CA, David Bettoni, deux entraîneurs commencent à imprimer leur touche technique au fur et mesure des matches. Mais ce rendez-vous constituera pour eux un véritable test où ils seront confrontés à leurs choix dans la gestion de leur effectif et dans le coaching de rencontres de cette envergure.

Il n’en demeure pas moins que la participation du duo espérantiste, l’Ivoirien Roger Oholou et le Brésilien Yan Sasse, reste incertaine puisqu’ils sont tous les deux blessés. Mais l’équipe de Bab Souika mise sur l’excellente forme de l’Algérien Youssef Belaili et du Sud-africain Elias Mokwana pour faire la différence, comme ce fut le cas lors du dernier match contre Pyramids.

Le technicien roumain pourra également compter sur l’expérience de l’ailier gauche Mohamed Amine Ben Hmida, du duo défensif Hamza Jelassi et l’Algérien Mohamed Amine Tougaï ainsi que sur l’attaquant brésilien Rodrigo Rodrigues, signataire de deux victoires consécutive en championnat.

Le CA, quant-à-lui, qui possède la meilleure ligne d’attaque avec 17 buts inscrits et la meilleure défense avec 4 buts encaissés, récupérera son défenseur Hamza Ben Abda et ses attaquants Bilel Ait Malek ainsi que le Congolais Philippe Kinzombi, de retour de blessures.

Bettoni aura ainsi un éventail de choix techniques pour venir à bout de l’un de ses concurrents directs pour le leadership, car à l’exception de la victoire contre l’ES Zarzis, il s’est contenté d’un match nul contre l’US Monastir et le CS Sfaxien à Radès, et s’est incliné face au Stade Tunisien au Bardo.

De leur côté, l’US Monastir et l’ES Zarzis qui se partagent la deuxième place avec 23 points chacune, seront en déplacements périlleux face respectivement à l’AS Soliman (13e, 9 pts) et à l’US Tataouine (14è, 6pts), deux équipes à la recherche de points précieux pour s’éloigner du bas du classement.

L’équipe de Mohamed Sahli espère, samedi, continuer sur sa lancée et conserver son invincibilité en décrochant une deuxième victoire consécutive en Ligue 1 qui lui permettrait de retrouver la première place tout en espérant un faux-pas du Club Africain. Idem pour les protégés de Anis Boujelbene, qui cherchent à remporter le derby du Sud face à l’US Tataouine, dimanche, pour confirmer leur renouveau depuis leur retour parmi l’élite.

Mais la mission des usémistes ne s’annonce pas de tout repos face à un adversaire qui espère mettre fin à une série des six matches sans victoire et éviter un nouveau revers qui compliquerait sa situation en bas tableau. Il en est de même pour les Zarzissiens qui auront affaire à une équipe de Tataouine en grosse difficulté après sa lourde défaite face à l’US Monastir (1-4) et qui espère retrouver le goût de la victoire pour s’approcher du milieu du tableau.

Le Stade Tunisien, 4e avec 21 points et un match en retard, espére quant à lui remporter une 3e victoire consécutive pour s’approcher du trio de tête, en recevant samedi l’Olympique de Béja, 6e avec 18 points. L’équipe du Bardo tentera à cette occasion de confirmer son grand réalisme puisqu’elle n’a marqué que 9 buts suffisants pour réaliser 6 victoires et 3 nuls et une défaite par pénalité contre l’ES Zarzis en raison de la participation d’un joueur sous le coup d’une sanction.

Pour sa part, la formation béjaoise tentera de retrouver son élan du début de saison qui lui avait permis de réaliser cinq victoires consécutives, avant de connaître une baisse de forme, enchainant les mauvais résultats, notamment après trois changements d’entraîneurs.

Le CS Sfaxien (7e, 17 points et un match en moins) se déplacera dimanche à Metlaoui pour affronter l’équipe des Miniers (10e, 11 points), accablé par un parcours décevant en Coupe de la CAF suite à trois défaites successives qui ont compromis ses chances de qualification aux quarts de finale et placé son coach portugais, Alexandre Dos Santos, sur un siège éjectable.

La formation sfaxienne tentera donc de panser ses blessures avec une troisième victoire d’affilée en Ligue 1 pour se réconcilier avec ses supporters et garder le contact avec le peleton de tête. En revanche, les protégés de Imed Ben Younes ne se contenteront sûrement pas de ce scénario, surtout après leur lourde défaite 3-0 contre le C.Africain et tenteront de confirmer leur solidité sur leur terrain où ils n’ont perdu aucun de leurs cinq derniers matches (2 victoires et 3 nuls).

Au Stade olympique de Sousse, l’Etoile du Sahel (8e, 17 points) qui évoluera sans le soutien de son public, cherchera à poursuivre son ascension en franchissant l’écueil de la JS Omrane (9e, 13 points), pour remporter une 5e victoire consécutive. Elle comptera dans cela sur la bonne forme de son attaquant Firas Chawat, auteur de 4 buts marqués lors des trois derniers matches, et sur le retour sur le banc de l’entraîneur Mohamed Mkacher après avoir purgé sa suspension. Mais le nouveau promu veut mettre fin à une série de 5 matches sans victoire (4 nuls et une défaite) pour conforter sa position dans le ventre mou du tableau et prendre de la distance sur les équipes du bas du classement.

Samedi, le CA Bizertin, seule équipe à ne pas remporter de victoire cette saison (avant-dernier avec 5 points), jouera à huis clos contre El Gawafel de Gafsa, lanterne rouge (4 points) dans un match à six points, alors que la rencontre qui opposera l’AS Gabès (11è, 11 points) et l’US Ben Guerdane (12è, 10 points), sera placée sous le signe du rattrapage pour les deux adversaires, après leur défaite encaissée lors de la journée précédente, en vue de sortir de la zone dangereuse.