“Alech La”, la nouvelle émission animée par Mohamed Jebali

L’artiste tunisien Mohamed Jebali se lance dans une nouvelle aventure en tant qu’animateur avec une émission musicale intitulée “Alech La”. Cette variété accueillera une pléiade de musiciens et d’artistes, offrant au public des moments uniques de partage et de découvertes musicales. Parmi les invités de renom figure le célèbre chanteur égyptien Ihab Tawfik, promettant ainsi des échanges riches et captivants. Ce programme, produit par Moez Diniz, sera bientôt diffusé sur la chaîne Attessia, suscitant déjà l’enthousiasme des amateurs de musique et de divertissement.