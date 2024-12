Urgent : premier cas grave de grippe aviaire détecté chez l’homme aux États-Unis

Les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) ont confirmé, ce mercredi, le premier cas grave de grippe aviaire détecté chez un être humain aux États-Unis. Le patient, actuellement hospitalisé en Louisiane, aurait été en contact avec des oiseaux malades ou morts, selon le communiqué officiel. Les analyses génomiques révèlent qu’il a été infecté par une souche du virus récemment identifiée chez des oiseaux sauvages et des volailles aux États-Unis, ainsi que dans certains cas humains au Canada et dans l’État de Washington. Cette souche diffère toutefois de celle ayant été signalée dans des populations de bovins laitiers et de volailles aux États-Unis. Les autorités surveillent de près la situation afin de limiter tout risque de propagation.