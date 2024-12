Temps partiellement nuageux sur la plupart des régions cette nuit. Selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM), le vent soufflera de secteur Ouest modéré à relativement fort près des côtes et faible sur le reste des régions.

La mer sera peu agitée à localement agitée au Nord et les températures oscilleront la nuit entre 07° et 12°c dans les régions côtières et entre 03° et 06°c à l’intérieur du pays.