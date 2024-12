Douane : Saisie des marchandises de contrebande d’une valeur estimée à 513 MD

Des marchandises de contrebande d’une valeur estimée à 513 millions de dinars ont été saisies, jusqu’à fin novembre 2024, par les unités de la garde douanière, a fait savoir le porte-parole de la Direction générale de la Douane, Chokri Jabri.

Dans une déclaration aux médias en marge d’une conférence nationale organisée, jeudi, sur le thème « Interopérabilité pour le développement des Opérations Douanières à travers le nouveau système d’information douanier SINDA 2 », Jabri a souligné que plus de 14400 procès-verbaux ont été établis.

Et d’ajouter que les unités de la garde douanière ont effectué plus de 2100 opérations de contrôle des moyens de transport, des entreprises, des locaux commerciaux, des marchés et des entrepôts anarchiques contenant des marchandises d’origine inconnu ou de contrebande.

Parmi les marchandises saisies figurent des vêtements et des chaussures, des équipements électroniques, du pétrole et produits alimentaires, a-t-il encore dit.

Le responsable a fait savoir par ailleurs que les services douaniers aux postes frontaliers et les unités de la garde douanière ont également saisi plus de 33 kilogrammes de cocaïne, plus de 250 kilogrammes de cannabis et plus de 1,142 million de pilules stupéfiantes de toutes sortes.