Football – FTF : Réunion de coordination avec les représentants des clubs

Dans le cadre des préparatifs de son Assemblée générale extraordinaire, le Comité de normalisation en charge de la gestion des affaires de la Fédération Tunisienne de Football (FTF), a annoncé jeudi, qu’il tiendra samedi prochain, une réunion de coordination et de préparation à cet effet.

Cette rencontre regroupera les présidents des ligues nationales et régionales, ainsi que les présidents, vice-présidents ou représentants des clubs de la Ligue nationale du football professionnel (1 et 2), et des clubs de la Ligue nationale de football amateur Niveau 1 et Niveau 2.

La réunion aura lieu à partir de 10h00 dans un hôtel de la banlieue nord de Tunis. Elle vise à clarifier les points relatifs à la révision du statut de la FTF, en présence de représentants du ministère de la jeunesse et du sport ainsi que de la Fédération Internationale de football association (FIFA).