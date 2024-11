Quatre médailles pour la Tunisie lors du premier jour des Jeux africains militaires

Le premier jour des Jeux africains militaires, qui se déroulent à Abuja, la capitale nigériane, a été marqué par une performance remarquable de l’équipe militaire tunisienne de lutte gréco-romaine. Le pays a décroché quatre médailles : trois en argent et une en bronze. Les sergents-chefs Rasslan Zeitoun, Mohamed Jbari et Nidal Souhaili ont offert à la Tunisie trois médailles d’argent, tandis que le caporal-chef Sabri Menasri a ajouté une médaille de bronze. De plus, le soldat volontaire Slim Malki s’est qualifié pour les demi-finales dans la catégorie des 71 kg en boxe. Le contingent militaire tunisien, qui a voyagé à Abuja à bord d’un avion militaire, se compose de 29 athlètes répartis sur cinq disciplines : taekwondo, boxe, lutte, judo et tir. Cette participation est un bel exemple de l’engagement et des talents de l’armée tunisienne sur la scène sportive internationale.