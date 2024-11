Le Parlement australien propose d’interdire l’accès aux réseaux sociaux pour les moins de seize ans

Le Parlement australien examine actuellement un projet de loi visant à interdire l’accès aux réseaux sociaux pour les moins de seize ans. Cette législation, soutenue par le Premier ministre Anthony Albanese, prévoit des amendes pouvant atteindre 31 millions d’euros pour les entreprises ne respectant pas les règles. Les plateformes comme X, TikTok, Facebook et Instagram seraient obligées de mettre en place des mesures strictes pour empêcher l’accès des mineurs, sous peine de sanctions financières sévères. Cette initiative fait partie des efforts globaux visant à mieux réguler les réseaux sociaux et protéger les enfants des risques tels que le cyberharcèlement ou l’exploitation. Toutefois, son application reste floue et la faisabilité technique d’une telle interdiction soulève des doutes. Des exceptions pourraient être faites pour certaines plateformes, comme YouTube, utilisées à des fins éducatives. D’autres pays, comme l’Espagne et la Floride, ont également pris des mesures similaires, mais les modalités pratiques restent encore à définir.