Baisse des prix du poulet de chair et des œufs

En octobre 2024, le prix moyen du kilogramme de poulet de chair a enregistré une baisse de 1,4 % par rapport à septembre 2024, s’établissant à 6,886 dinars au niveau de la production. Cette diminution a été accompagnée d’une contraction de la consommation, tandis que le prix moyen mensuel des œufs de consommation a chuté de 14,1 %, atteignant 0,285 dinar l’unité. Selon le rapport publié par l’Observatoire National de l’Agriculture, les prix à la production ont fluctué pour le poulet de chair entre 6,4 et 7,4 dinars/kg en octobre, affichant une hausse par rapport à octobre 2023, où le prix moyen était de 5,7 dinars/kg. Par ailleurs, le coût de production du poulet a baissé de 4,5 % sur une base annuelle, atteignant 4,2 dinars/kg. Concernant les œufs, bien que leur coût de production ait reculé de 10,9 % sur un an, les prix ont connu une évolution régionale, avec des prix plus élevés dans le nord (0,287 dinar/unité). Ce contexte reflète une volatilité marquée des prix et des coûts dans le secteur avicole.