Débat parlementaire : Allégements fiscaux sur le café et le thé pour stabiliser le marché

Les commissions des finances et du budget de l’Assemblée des représentants du peuple et du Conseil national des régions et des districts ont tenu une séance, lundi, pour auditionner des représentants du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche au sujet de l’article 27 du projet de loi de finances pour l’année 2025

Lors de la discussion de l’article 30, des représentants de l’Office tunisien du commerce ont souligné que la situation financière de l’office a été affectée par la hausse des prix mondiaux, ce qui a entraîné des difficultés à honorer ses engagements financiers. Ils ont indiqué que, pour pallier ces difficultés, une exception sera accordée aux opérateurs privés pour importer des quantités limitées de café et de thé, avec des allégements fiscaux, dans un souci d’assurer un approvisionnement régulier et de constituer un stock stratégique.

Ils ont précisé que cette exception est temporaire et contrôlée, qu’elle n’entraînera pas une augmentation des prix de ces produits, et qu’elle contribuera à réduire la contrebande.

Les députés ont insisté sur l’importance du contrôle pour réguler les prix et éviter que certains importateurs monopolisent le marché. Ils ont également interrogé sur les raisons pour lesquelles ce secteur n’a pas encore été libéralisé malgré les nombreuses difficultés qu’il traverse. Les parlementaires ont estimé que cette mesure améliorera la rentabilité des petits importateurs et ont insisté sur la nécessité de diriger le soutien vers les cafés populaires.