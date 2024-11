Ghaza : L’ONU alerte sur le pillage “systématique” de l’aide humanitaire

L’ONU a dénoncé ce mardi le caractère “systématique” des pillages de l’aide humanitaire à Ghaza, appelant à y mettre fin immédiatement.

Selon Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l’ONU, un convoi onusien de 109 camions transportant de l’aide alimentaire a été attaqué samedi par des pilleurs non identifiés, après son passage par le poste frontière de Karam Abu Salem. De ce convoi, seuls 11 camions ont réussi à atteindre leur destination, ce qui représente “le pire” incident de ce type en termes de volume à Ghaza.

“Nous signalons ce problème des pillages armés depuis un certain temps. Nous constatons qu’ils deviennent de plus en plus organisés et efficaces”, a déclaré Stéphane Dujarric.

Le porte-parole a ajouté que ces pillages entravent gravement les opérations humanitaires vitales et mettent en danger le personnel humanitaire. “Cela doit cesser immédiatement”, a-t-il insisté.