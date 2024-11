Tunisie : Prévisions météorologiques pour aujourd’hui

La météo pour aujourd’hui, mardi, prévoit un ciel généralement peu nuageux, devenant plus nuageux dans la soirée dans les régions de l’Est avec quelques pluies éparses, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie.

Les températures de l’après-midi varieront entre 23 et 28 degrés au centre et au nord, et atteindront environ 31 degrés dans l’extrême sud. Le vent soufflera du secteur nord au nord et au centre, et du secteur est au sud, de faible à modéré, et la mer sera peu agitée.