Soirée de lundi : brouillards locaux attendus dans le nord et l’est de la Tunisie

La soirée de ce lundi sera marquée par un ciel peu nuageux sur la plupart des régions, avec l’apparition de brouillards locaux en fin de nuit dans le nord ainsi que dans les régions orientales du centre et du sud. Les vents souffleront du secteur sud au nord et au centre, et du secteur est dans le sud. Ils seront relativement forts près des côtes nord, mais faibles à modérés ailleurs et à l’intérieur du pays. La mer sera agitée puis peu agitée au nord, et peu agitée sur les autres côtes. Les températures varieront généralement entre 16 et 21 degrés, tandis qu’elles atteindront environ 14 degrés sur les hauteurs de l’ouest.