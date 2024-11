Tunisie : Saisie d’une importante quantité de pièces historiques

Une importante quantité de pièces historiques ont été saisies, le 1er novembre courant, dans le domicile d’un habitant de la Médina de Tunis, a annoncé l’Institut national du patrimoine (INP).

Dans un communiqué publié, lundi, dans l’après-midi, sur sa page facebook, le ministère des Affaires Culturelles a annoncé que les pièces saisies sont constituées de « près de 11 mille de carrés en céramique, de colonnes, d’arches en marbre et de meubles sculptés de valeur historique ».

Selon les experts de l’INP, la collection comprend également « un arc en pierre calcaire qui sert de cadre extérieur aux portes des palais, près de 500 pièces de marbre blanc italien de différentes tailles, des fenêtres en rosace sculptées et colorées, cinq portes en bois propres à la Médina de Tunis ainsi qu’un nombre important de manuscrits ».

L’opération de saisie a été effectuée en coordination avec des brigades de la sûreté nationale et de la police judiciaire de la Médina, les commissariats de police de la Kasbah et de la Hafsia et l’attaché sécuritaire au ministère des Affaires Culturelles, en coopération avec la municipalité de la ville de Tunis, indiquent le ministère et l’INP.

L’inventaire et le stockage des pièces saisies se poursuit en parallèle avec leur transfert dans les entrepôts de l’INP, et ce en partenariat avec la Bibliothèque nationale de Tunisie (BNT).