L’influenceuse tunisienne “Emylie” renonce à sa nationalité tunisienne et choisit le Canada pour sa dernière demeure !

L’influenceuse tunisienne “Bella Emylie”, de son vrai nom Amal Malki et actuellement installée au Canada, a récemment suscité la polémique en annonçant son intention de renoncer à la nationalité tunisienne pour acquérir une nationalité européenne. Cette décision survient dans un contexte tendu, marqué par une vague d’arrestations de créateurs de contenu en Tunisie. Toutefois, Emylie a tenu à préciser que cet acte administratif ne remet nullement en question son amour pour la Tunisie, qu’elle considère comme son pays de cœur. Elle explique que son choix de changer de nationalité résulte d’une recherche de meilleures conditions de vie et d’un climat plus doux, qu’elle et son mari préfèrent, précisant que son époux « ne supporte pas la chaleur » tunisienne.

Emylie a également fait part de sa décision d’acquérir, avec son mari, un terrain dans un cimetière islamique au Canada, assurant ainsi leur lieu de repos final en conformité avec leurs croyances religieuses. Elle a souligné l’importance de penser à « l’au-delà » et a exprimé sa satisfaction de garantir un espace de paix pour leurs corps. Emylie a aussi expliqué préférer les cimetières canadiens pour leur tranquillité, affirmant que ceux en Tunisie sont parfois perturbés par des pratiques qu’elle juge irrespectueuses envers les défunts, telles que des rites de sorcellerie ou des visites bruyantes. Pour elle, la sérénité après la mort est essentielle, et cette décision fait partie d’une démarche réfléchie pour assurer un repos paisible dans un environnement qui leur convient.