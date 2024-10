Six ans de prison pour Choumoukh, une jeune tiktokeuse de 24 ans : sa condamnation choque les réseaux sociaux

L’avocate Nour S’hayek s’est exprimée le jeudi 31 octobre 2024, auprès de Tumedia, au sujet de la condamnation de sa cliente, la tiktokeuse connue sous le pseudonyme de Choumoukh, à une peine de quatre ans et six mois de prison. Selon elle, ce jugement est sévère et inattendu. La jeune femme, âgée de 24 ans et sans antécédents judiciaires, a été reconnue coupable de cinq chefs d’accusation, dont outrage à la pudeur et atteinte intentionnelle à autrui via les réseaux sociaux. Contrairement aux procédures habituelles, les peines n’ont pas été regroupées, entraînant un jugement distinct pour chaque accusation. L’avocate a également souligné que sa cliente n’a bénéficié d’aucune mesure de clémence, malgré son jeune âge et son casier judiciaire vierge, des éléments qui, selon elle, auraient dû être pris en compte par le tribunal.