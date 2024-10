« PRODUIT DE L’ANNÉE TUNISIE » RÉCOMPENSE LES MARQUES ÉLUES PAR LES CONSOMMATEURS TUNISIENS POUR LA CONFIANCE »

La 1ère édition du concours ÉLUE MARQUE DE L’ANNÉE vient de se clôturer à la suite d’un processus de vote innovant (Enquête nationale sur l’indice de confiance) étalé sur plus de 2 mois, permettant aux consommateurs de choisir et d’élire leurs marques préférées auxquelles ils accordent le plus de confiance.

7 lauréats se sont distingués dans 7 secteurs distincts, notamment l’agroalimentaire, la téléphonie, banques et assurance et le secteur automobile.

3000 consommateurs ont participé au vote pour cette première édition année notamment à travers l’application ÉLU PRODUIT DE L’ANNÉE TUNISIE ce qui en fait la première et plus grande enquête sur la confiance en Tunisie de par la taille du panel interrogé ou de la diversité des secteurs étudiés.

Cette étude est menée de manière indépendante par Elka Consulting.

Un atout pour les marques :

Impliquez, engager et fidéliser les consommateurs par la confiance pour renforcer votre relation avec eux La confiance peut avoir un impact significatif sur l’acceptation d’une marque par les consommateurs. Lorsque les consommateurs font confiance à une marque, ils sont plus susceptibles d’accepter ses produits ou services et de s’y engager. Ils sont également plus enclins à percevoir la marque de manière positive et à éprouver un sentiment de loyauté à son égard.

Le logo ÉLU MARQUE DE L’ANNÉE-POUR LA CONFIANCE renforce cette confiance et accroît l’acceptation de la marque.

Une étude nationale, menée par notre partenaire Elka Consulting sur un échantillon représentatif de 3000 répondants sur les 24 gouvernorats est réalisée pour départager les principaux concurrents d’une catégorie selon l’indice de confiance attribué à chacun par les consommateurs Tunisiens.

Le logo voté par les consommateurs peut servir de représentation visuelle de la confiance qui s’est établie entre la marque et ses clients. Cela symbolise l’engagement de la marque à répondre aux besoins et aux préférences de ses consommateurs, ce qui peut renforcer leur appréciation à celle-ci.

En impliquant directement les consommateurs dans le processus d’élaboration de la marque, elles peuvent alors établir des relations plus solides avec leur clients et créer un sentiment de loyauté et de défense qui conduit à une croissance accrue de ses parts de marché.

Les marques qui se sont distinguées dans leur catégories respectives lors de cette édition sont les suivantes:

Shell

Ooredoo

Zitouna Banque

Magasin Général

Star Assurances

Mercedes Benz

Maxxx Chips